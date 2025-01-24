Инфекционист Мескина перечислила инфекции, которые можно поймать при употреблении суши и роллов

В нашей стране все чаще наблюдаются случаи отравления роллами и суши. В связи с несоблюдением санитарных норм хранения и приготовления продуктов вкусный перекус может стать причиной неприятных, а порой и опасных заболеваний. Врач-инфекционист Елена Мескина пояснила, чем можно заразиться, съев суши и роллы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, из-за некачественных роллов и суши человек может заразиться всеми видами кишечных инфекций, гнойничковыми заболеваниями кожи, гепатитом A, в редких случаях даже ботулизмом.

Она уточнила, что ряд видов рыб могут быть заражены паразитами и передать их человеку. Одними из таких «непрошенных гостей» могут стать мелкие черви, которых достаточно сложно диагностировать, поскольку они поселяются в желчном пузыре и вызывают холецистит, а инфекция может длиться годами.

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