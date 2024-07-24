Технолог Румянцева перечислила альтернативы соевому соусу к сушам и роллам

Специалист Людмила Румянцева в беседе с «Газетой.ру» рассказала, что японский деликатес сочетается не только с соевым соусом и васаби, но и рядом других добавок.

Есть полезные альтернативы соленому соевому соусу и васаби, которые традиционно кладут в наборы роллов и суши. По словам технолога, хорошей заменой станет ореховый соус. В состав входят грецкие орехи, петрушка и чеснок.

Также сочетается с блюдом сладко-соленый Унаги. Он перекрывает запах рыбы, дополняет вкусом многие позиции.

«Тамари очень похож на соевый соус, но он менее соленый и более густой. А за счет того, что в него не добавляется пшеница, тамари прекрасно подойдет для людей с непереносимостью глютена», — рассказала она.

Мисо-Паста, получаемая при ферментации соевых бобов, также интересное дополнение к суши и роллам. Специалист закончила список соусом Кимчи, хотя это и разработка южнокорейцев. Это понравится любителям острого и соленого.

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