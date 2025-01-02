Инфекционист Мескина пояснила опасность холероподобного вибриона

В нашей стране зафиксирован случай острой кишечной инфекции, спровоцированной холероподобным вибрионом. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, насколько опасно данное заболевание, какие осложнения вызывает и есть ли риск его эпидемии в России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, есть классический холерный вибрион и вибрионы, похожие на холеру, которые вызывают заболевание, протекающее гораздо легче, чем спровоцированное классическим вибрионом. Тем не менее оба варианта вызывают тяжелую водянистую диарею и обезвоживание с потерей солей. После подобного кишечного расстройства весьма трудно восстановить водный баланс в организме, в связи с чем человеку вводят большой объем жидкости с высоким содержанием солей калия и натрия.

Медик пояснила, что в связи с заражением холероподобным вибрионом могут пострадать абсолютно любые системы организма, тем не менее больше всего нарушается работа почек, сердца и мозга.

По ее мнению, так как указанная инфекция передается лишь через загрязненные пищевые продукты или руки, следует соблюдать простейшие методы предосторожности с целью избежать заражения и не допустить распространения заболевания. Тем не менее маловероятно, что данная инфекция перерастет в эпидемию.

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