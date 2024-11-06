Инфекционист Мухина назвала признаки отличия вируса Коксаки от герпеса

В последние дни вирус Коксаки не дает покоя жителям нашей страны. Данная инфекция стала активно распространяться среди отдыхавших в Турции, и многие привезли вирус домой. Врач-инфекционист Марият Мухина рассказала, каким образом можно отличить Коксаки от герпеса. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, герпес, как правило, сопровождается нейрологическими болями, а вирус Коксаки характеризуется пузырьковыми высыпаниями, сопровождающимися болезненностью по ходу нервного корешка с радиацией. Это ключевой диагностический симптом.

Медик отметила, что герпес проявляется болями на спине, появляются высыпания по зонам ноги и позвоночника к плечу, болезненность, небольшая температура, а вирус Коксаки сопровождается более выраженной лихорадкой и более выраженной температурой, однако другого рода высыпаниями.

По ее мнению, в случае с вирусом герпеса возможна профилактика рецидивов посредством медикаментов, тем не менее вирус остается в организме навсегда.

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