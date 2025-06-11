Инфекционист Мухина пояснила риск при ношении юбок и шорт летом

С точки зрения экологии окружающей среды ношение юбок и шорт в общественных местах и транспорте способно нанести вред здоровью. Врач-инфекционист Марият Мухина рассказала о рисках инфекционных заболеваний и социально-психологических факторах. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в общественном транспорте из-за скопления людей возрастает риск передачи инфекций, то есть возможна передача бактерий, вирусов и простейших через бытовой контакт. Так, на сиденьях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки, демодекс. Контакт голых ног с сиденьем повышает риск микротравм и проникновения патогенов, что в итоге может привести к фолликулиту, экземе или более серьезным инфекциям.

Медик добавила, что в общественных местах можно столкнуться с аллергенами, загрязнителями и химическими веществами, кожа ног подвержена раздражениям, дерматитам и воспалениям при контакте с грязными поверхностями. Помимо этого, ношение мини-юбок и шорт может вызывать вопросы с точки зрения культурных традиций. В некоторых культурах это воспринимается как провокация или нарушение нравственных норм.

По ее мнению, для профилактики следует использовать салфетки для протирки сидений, носить одежду, которая защищает кожу от загрязнений и инфекций, а также избегать социальных конфликтов.

Ранее она раскритиковала спа-процедуры в компосте.