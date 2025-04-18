Инфекционист Мухина пояснила опасность разных красителей для яиц на Пасху

Ежегодно хозяйки демонстрируют смекалку и творческий подход, украшая яйца и куличи к Пасхе. Тем не менее безграничный полет фантазии в результате может быть опасен для здоровья. Врач-инфекционист Марият Мухина пояснила, какие отвары и красители не следует использовать. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, крашеные яйца хранятся до употребления в пищу почти трое суток, и существует опасность проникновения токсических веществ через кожуру. Например, химические красители на основе синтетических компонентов выглядят ярко, однако наносят вред здоровью человека и окружающей среде.

Медик отметила, что анилиновые красители являются канцерогенными и токсичными, при этом оставляя химические остатки на самих яйцах, красители для тканей содержат химические вещества, являющиеся ядовитыми и не предназначенными для пищевых продуктов, они способны вызывать аллергические реакции. Кроме того, стойкие красители для пластика могут быть небезопасными при взаимодействии с продуктами питания.

По ее мнению, следует отдавать предпочтение традиционным вариантам, вроде отвара свеклы, куркумы, шпината, которые не только безопасны, а также дают яркие и красивые оттенки на скорлупе.

Ранее священник Феодорит заявил, что состав и цена кулича для празднования Пасхи не регламентированы.