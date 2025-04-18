Священник Феодорит заявил, что состав и цена кулича для празднования Пасхи не регламентированы

Празднование Пасхи в нашей стране невозможно представить без кулича. Сегодня в продаже можно найти как классические куличи по доступным ценам, так и совсем нестандартные предложения. Иеромонах Феодорит рассказал, насколько подобные куличи соответствуют традициям Пасхи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, цена и состав пасхальных куличей в православии никак не регламентированы, в связи с чем встретить праздник Воскрешения Христова можно с любой вариацией указанного блюда.

Священник подчеркнул, что каких-то требований к пасхальному куличу в православии нет, так как это больше народная традиция, чем церковная. В связи с чем принести на освящение можно совершенно любой кулич — хоть с дубайским шоколадом, хоть за 100 тыс. рублей.

Ранее россиян призвали не красить яйца к Пасхе фломастерами.