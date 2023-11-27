Инфекционист НИКИ детства рассказал о новой простуде с затяжным эффектом

В России начали фиксировать случаи затяжной простуды до девяноста дней. Замглавврача по медицинской части НИКИ детства, врача-инфекциониста, члена Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов России, д. м. н. Антон Жильцов рассказал о болезни. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Клинические проявления болезни чем-то напоминают коклюш. Часто в начале заболевания пропадает голос на несколько дней. Температура поднимается не выше 37,5 градусов, но при этом заболевшие чувствуют слабость, вялость, ломоту в суставах и усталость, как будто пробежали марафон. А потом начинается выматывающий кашель, который длится неделями и даже месяцами», — отметил Антон Жильцов.

Отмечается, что на грипп по своему течению инфекция совсем не похожа (грипп начинается резко, с подъема температуры до высоких значений, и лишь на следующий день дает знать о себе катаральными симптомами).

«Новый ли это вирус или нет, можно будет сказать только когда появится тест-система. А пока ее нет, мы можем только проводить параллели и строить предположения. Долгие формы возможны и при аденовирусе, и при респираторно-синцитиальном вирусе», — добавил врач-инфекционист НИКИ детства.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжают работу по модернизации первичного звена и стационаров.