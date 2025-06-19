Инфекционист пояснила причину роста случаев отравлений

Врачи отмечают рост пищевых отравлений, связанный с изменением гигиенических привычек населения. Инфекционист Елена Мескина рассказала, почему стремление к абсолютной стерильности может навредить здоровью. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в качестве обязательных пунктов гигиены можно назвать лишь мытье рук обычным мылом после туалета, перед едой и при готовке, а также контроль сроков хранения продуктов.

Медик добавила, что вред излишней стерильности заключается в том, что это лишает иммунную систему «тренировки», нарушает баланс микрофлоры и повышает уязвимость к инфекциям. В итоге, как показали последствия снятия ковидных ограничений, это приводит к учащению случаев отравлений, ослаблению естественной защиты организма. В целом санитзайзеры оправданы лишь в путешествиях, а в обычной жизни избыточны.

По ее мнению, разнообразная микрофлора укрепляет иммунитет. Важно соблюдать разумный баланс: базовой гигиены достаточно, а стерильность только вредит. Таким образом, не следует злоупотреблять антибактериальными средствами в повседневной жизни, чтобы сохранить естественную защиту организма. После периода гиперстерильности рекомендуется вернуться к традиционным, проверенным методам гигиены.

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