Испанские ученые пояснили, почему следует ходить по 10 тыс. шагов ежедневно

Движение полезно, и ходьба — одна из наиболее доступных форм движения. Давно известно о необходимости 10 тыс. шагов ежедневно. Однако эта идея является всего лишь маркетинговым ходом японского шагомера еще середины прошлого века. По данным исследователей Университета Гранады, оптимальное число шагов, при котором большинство людей получают самую большую пользу, составляет восемь тысяч. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По данным результатов исследования испанских ученых, у тех, кто регулярно ходит пешком, лучше эмоциональное здоровье, чем у тех, кто не занимается спортом также на регулярной основе.

Кроме того, увеличение на тысячу шагов в день было связано с 15%-м уменьшением риска смерти от любой причины, а увеличение на 500 шагов в день было связано с 7%-м снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, почему ходить по 10 тыс. шагов в день оказалось крайне опасно.