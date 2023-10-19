Тело будет разрушено: ходить по 10 тысяч шагов в день оказалось крайне опасно

Ходьба считается самым простым, естественным и полезным видом активности. Как заявляют эксперты, она даже полезнее и безопаснее бега. Многим знакомо убеждение, что в день каждому человеку нужно проходить 10 тыс. шагов, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Однако выяснилось, что выполнение такой «нормы» таит в себе риски.

10 тыс. шагов в день могут навредить нашему телу и даже разрушить его. Об этом рассказала физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова. По ее словам, столь длительная прогулка оздоровит далеко не всех.

«Если у вас уже есть боль в суставах ног, пояснице и спине — не начинайте ходить прежде, чем решите проблему. Чрезмерная нагрузка на больное место во время ходьбы в большинстве случаев усугубит состояние и приведет к серьезным последствиям», — отметила Агапова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница добавила, что, если после прогулки человек чувствует себя хуже, чем до нее — у него появляются боль, ломота и усталость. Это говорит об имеющихся проблемах с опорно-двигательным аппаратом, которые находятся в стадии формирования.

«Если их не решать и продолжать нагружать тело, то они станут реальными и потребуют интенсивного лечения. Физическая активность необходима человеку, но такая нагрузка, как ходьба, не принесет пользы, если есть проблемы, связанные с изменением функциональной работы суставов и позвоночника. Если мы заставим работать неисправный механизм — будет только хуже», — уточнила реабилитолог.

Лишь после того, как проблема боли и дискомфорта в теле решена — можно ходить так много и долго, как захочется, заключила эксперт.

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