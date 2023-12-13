«Испытывал трудности при ходьбе»: врачи в Подмосковье удалили ребенку шестой палец на ноге
Подмосковные врачи удалили семилетнему ребенку шестой палец на ноге
Фото: [До лечения/Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета Сергеевна)]
Врачи областной детской травматолого-ортопедической больницы удалили семилетнему ребенку шестой палец на ноге, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Патология была у ребенка с самого рождения и доставляла ему трудности при ходьбе и подборе обуви. Как рассказал врач-ортопед высшей категории Виталий Куваев, врачи в ходе операции убрали добавочный палец и плюсневую кость. Также специалистам удалось восстановить правильную анатомию стопы.
«Со временем функциональность конечности ребенка придет в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать позднее», — подчеркнул он.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской областной детской больнице, которую достроят к лету следующего года, будут работать около 500 специалистов.