«Испытывал трудности при ходьбе»: врачи в Подмосковье удалили ребенку шестой палец на ноге

Патология была у ребенка с самого рождения и доставляла ему трудности при ходьбе и подборе обуви. Как рассказал врач-ортопед высшей категории Виталий Куваев, врачи в ходе операции убрали добавочный палец и плюсневую кость. Также специалистам удалось восстановить правильную анатомию стопы.

«Со временем функциональность конечности ребенка придет в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать позднее», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской областной детской больнице, которую достроят к лету следующего года, будут работать около 500 специалистов.