Исследования выявили, что COVID-19 влияет на концентрацию

Несмотря на прошедшее время после выздоровления, у многих пациентов, перенесших COVID-19, сохраняются проблемы с концентрацией и быстротой мышления. Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Parkinson's Disease, выявило , что почти 40% людей, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, испытывают недостаток концентрации даже через три месяца после выписки из больницы.

В исследовании приняли участие 40 пациентов, переболевших COVID-19 без необходимости проведения интенсивной терапии, а также 36 человек из контрольной группы, не имевших инфекции.

Все участники прошли тест на оценку внимания в день выписки и повторно через три месяца. Оценивались такие параметры, как способность к фокусировке, подавление ненужных реакций, скорость реакции и устойчивость внимания.

Полученные данные показали, что сразу после лечения нарушения внимания наблюдались у 76% пациентов. Через три месяца показатели улучшились, однако у 39,5% участников все еще наблюдались клинически значимые отклонения, особенно в отношении способности к фокусировке и скорости реакции. В контрольной группе никаких изменений за этот период выявлено не было.

Авторы работы подчеркивают, что подобные нарушения могут возникать даже у людей, перенесших болезнь в легкой форме, и требуют длительного наблюдения. Исследование акцентирует внимание на важности систематической реабилитации и тщательного контроля за когнитивным состоянием после перенесенного COVID-19.

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