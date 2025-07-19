Врачи предупредили о риске слепоты у любителей растворимого кофе

Медицинские специалисты пришли к заключению, что употребление быстрорастворимого кофе оказывает негативное воздействие на кровеносные сосуды, особенно на сосуды сетчатки глаз. К такому выводу они пришли, проанализировав технологию изготовления этого популярного продукта. Информация об этом была представлена в телевизионной программе «Вести» на канале «Россия-1».

В процессе производства кофейные зерна после измельчения подвергаются варке при высоких температурах, образуя концентрированный раствор. Затем из этой густой массы различными способами извлекается влага. В результате этого процесса образуются вредные соединения, способные вызывать гибель клеток в различных органах, включая мозг и кровеносные сосуды.

Наиболее уязвимой оказывается сетчатка глаза. По мнению врачей, регулярное употребление растворимого кофе увеличивает риск поражения в семь раз. При этом, как утверждают специалисты, безопасных дозировок этого напитка не существует.

В качестве полезной альтернативы рекомендуется употреблять зерновой кофе, будь то молотый или в капсулах, который при отсутствии противопоказаний можно употреблять до четырех чашек в день.

Ранее ученые выяснили, как кофеин нарушает работу мозга ночью.