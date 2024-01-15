Итальянские ученые выяснили, как кофе снижает риски болезни Альцгеймера

К такому выводу пришли неврологи университетов Фоджи и Бари. Именно они опубликовали соответствующий материал в издании.

В статье отмечается, что активные соединения, которые содержатся в кофе, могут защитить нервные клетки человека. Дозированное употребление напитка несет в себе профилактический и лечебный характер. Как пишут ученые, кофеин помогает людям стабилизировать настроение и снизить время реакции. В долгосрочной перспективе вещество обезопасит нервную систему от каких-либо поражений.

В публикации подчеркивается, что кофе снижает риски болезни Паркинсона на 29%. Напиток влияет на улучшение моторики и когнитивных способностей. По данным специалистов, люди могут использовать кофе для предотвращения этого недуга, а также для борьбы с его симптомами, включая тремор.

Еще более серьезное положительное влияние кофе оказывает на болезнь Альцгеймера. По предположению итальянских ученых, риск его развития снижается на 65%. Несмотря на это, эксперименты с применением напитка еще продолжаются.

Ранее ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского выяснили, какой регион России является самым быстро стареющим.