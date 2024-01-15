Якутия возглавила рейтинг самых быстро стареющих регионов России

Жители Якутии стареют быстрее, чем жители других регионов России. Такими данными с ТАСС поделились в пресс-службе Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского.

Выяснилось, что именно коренные жители Якутии стареют гораздо раньше других россиян. Ученые связывают это с отклонениями в генах этого коренного народа, которые отвечают за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.

Отмечается, что ученые провели исследование в рамках федеральной программы «Приоритет-2030», которая включает изучение влияния климата на продолжительность жизни. Также в изучении этого фактора приняли участие специалисты Северо-Восточного федерального университета им. Н. И. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

«Организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации – ускоренное старение», – сообщили в ННГУ.

Там же отметили, что скорость старения измерялась с помощью восьми моделей эпигенетических часов – ряда маркеров ДНК, которые позволяют определить биологический возраст ткани или органа.

Как отметила руководитель научно-исследовательского центра Медицинского института СВФУ им. М. К. Аммосова Раиса Захарова, истощение организма из-за вышеуказанных факторов у якутов наблюдаются уже к 45 годам. Она подчеркнула, что организм жителей Якутии перенапрягается во всех аспектах.

Якуты относятся к народу тюркской языковой группы, составляющий основное население Якутии. Сама Якутия (республика Саха) расположена в северо-западной части Дальнего Востока. Она граничит на востоке с Чукотским автономным округом, Магаданской областью, а на юге – с Амурской областью и Забайкальским краем. В республике проживают более 997,5 миллионов человек.

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