Из Домодедовской больницы выписали последнего пациента с оспой обезьян

В Подмосковье выписали последнего пациента, госпитализированного с «оспой обезьян» в Домодедовской больнице, сообщило REGIONS. Таким образом, все трое заболевших, поступивших в инфекционный блок, полностью выздоровели и вернулись домой.

Отмечается, что в течение всего периода лечения пациенты находились под постоянным наблюдением специалистов, получали необходимую симптоматическую терапию, их состояние оценивалось как стабильное.

Роспотребнадзор оперативно провел эпидемиологическое расследование: был установлен круг контактных лиц, проверены возможные пути заражения. Благодаря этим мерам удалось локализовать очаг и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. В настоящий момент новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся при тесном контакте с больным или через загрязненные предметы. Болезнь сопровождается повышением температуры, общей слабостью и появлением сыпи на коже. При своевременном обращении к врачу прогноз благоприятный.

