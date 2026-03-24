Измерение пульса камерой: стало известно, как работает технология

Смартфоны давно перестали быть просто «звонилками» — теперь они следят за нашими шагами, сном и даже пытаются заглянуть внутрь организма. Одна из самых интригующих функций, которая появляется в магазинах приложений, — измерение давления и пульса безо всяких манжет и нагнетателей воздуха. Звучит как магия, но на деле это работает благодаря технологии фотоплетизмографии. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Суть метода в том, что свет от вспышки телефона проходит через ткани пальца, а камера улавливает, как меняется его интенсивность. Объем крови в сосудах пульсирует в такт сердцу, и эти микроскопические колебания превращаются в цифры. Телефон, по сути, «видит» ваш пульс и по скорости распространения волны делает предположение о давлении.

Для эксперимента достаточно скачать одно из специализированных приложений, например iCare Health Monitor Full, которое можно найти на форуме 4pda (после регистрации). Затем нужно приложить палец к камере и вспышке, нажать кнопку на экране — и через несколько секунд гаджет выдаст результаты: пульс, уровень кислорода, давление, а заодно может проверить слух и зрение, если вам этого вдруг захочется.

Но прежде чем бежать удалять домашний тонометр, стоит оговориться: разработчики честно предупреждают, что погрешность таких измерений может достигать 12 единиц. Для человека с гипотонией или гипертонией это разница между «все в порядке» и «срочно вызывать скорую». Так что приложения — это скорее игрушка для здоровых людей, которым интересно покрасоваться перед друзьями, или инструмент для примерной оценки. Но если у вас есть реальные проблемы с сердцем или сосудами, доверять смартфону жизнь все-таки не стоит. Пусть он остается умным помощником, но не лечащим врачом.

