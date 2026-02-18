Будущее на кончиках пальцев: девочка из Балашихи создала инновационную мышь-перчатку

Ученица девятого класса балашихинской школы №15 Полина Долецкая стала триумфатором первой технологической конференции «Проект-17», представив уникальную инженерную разработку в секции сенсорных систем и вычислительной техники. Как узнал REGIONS , ее изобретение, получившее название «Мышь-перчатка», призвано радикально изменить подход к управлению компьютером для людей с ограниченными возможностями здоровья. Высокотехнологичный гаджет позволяет взаимодействовать с цифровой средой при помощи естественной жестикуляции, что значительно снижает физическую нагрузку на пользователя.

Конструкция устройства представляет собой компактный манипулятор, который фиксируется на руке и считывает движения пальцев. По словам автора проекта, создание прототипа заняло около пяти месяцев, причем самым сложным этапом стала ювелирная настройка датчиков.

Полина проводила многочисленные тесты на себе, добиваясь идеальной калибровки, чтобы «повысить доступность цифровой среды для людей с нарушениями моторики рук». Экспертное жюри, в состав которого вошли представители физического факультета МГУ, компаний YADRO, МИЭТ, ITV и Сбера, признало работу подмосковной школьницы лучшей среди пятидесяти уникальных молодежных проектов со всей России.

Несмотря на серьезную конкуренцию и дебют на столь высоком уровне, разработка из Балашихи выделилась за счет практической значимости и глубины проработки. Успех на конференции вдохновил юную изобретательницу на новые свершения: в ближайших планах Полины значится создание кастомного голосового ассистента для умного дома.

Пока девятиклассница выбирает между карьерой архитектора и профессией в IT-сфере, ее «Мышь-перчатка» уже подтвердила статус наукограда за пределами специализированных лабораторий, доказав, что инклюзивные технологии будущего могут создаваться в обычных школьных классах.

Ранее сообщалось, что школьник из подмосковной деревни попал топ-50 лучших айтишников России.