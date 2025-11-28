Известный телеврач сравнил проблемы с микробиомом кишечника с курением

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист заявил, что проблемы с микробиомом кишечника по степени опасности для сердца сравнимы с таким общепризнанным фактором риска, как курение.

«Если у тебя неправильно настроенный микробиом, это будет фактором риска для сердечных болезней если не большим, чем курение, то равным», — предупредил Мясников.

Он подробно объяснил фундаментальную роль микробиома в функционировании человеческого организма.

Так, совокупность микроорганизмов, населяющих кишечник, активно участвует в регуляции множества физиологических процессов и систем, включая работу иммунной системы и состояние сердечно-сосудистого здоровья.

Нарушение баланса микрофлоры может стать провоцирующим фактором для развития различных заболеваний, в том числе связанных с сердцем и сосудами.

Среди основных причин, способных вызвать дисбаланс микробиома, Мясников выделил неправильное питание, хронический стресс и бесконтрольный прием антибиотиков. По его словам, эти факторы способны существенно изменить состав кишечной микрофлоры, что в конечном итоге негативно сказывается на общем состоянии здоровья.

