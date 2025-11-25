«Это бессмысленно и опасно»: врач Мясников объяснил, чем чревато мытье мяса перед готовкой

Фото: [ Мясо в фермерской лавке на экоферме Корневых в Истре/Медиасток.рф ]

Известный врач Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы «О самом главном» призвали отказаться от привычки мыть мясо перед приготовлением, объяснив это серьезными рисками. Об этом сообщает Lenta.ru.

Телеведущий и врач Александр Мясников поддержал мнение шеф-повара Глеба Астафьева о том, что мытье мяса — бесполезный и даже вредный ритуал. Специалисты сошлись во мнении, что высокая температура при готовке полностью уничтожает все микроорганизмы на продукте.

При этом сам процесс ополаскивания создает реальную угрозу для здоровья. Струи воды способствуют распространению опасных бактерий по всей поверхности раковины, столешницы и посуды. Эта невидимая глазу бактериальная пленка может стать причиной пищевых отравлений.

Астафьев добавил, что необходимость мыть мясо часто сигнализирует о низком качестве продукта. Такую покупку эксперт посоветовал не готовить, а просто выбросить. Единственно верным способом обработки мяса специалисты называют тщательную термическую обработку, которая гарантированно решает проблему с любыми патогенами.

