Ягоды годжи показали эффективность в борьбе с раком печени

Исследователи из Северо-Китайского университета науки и технологий совершили важное открытие в области борьбы с раком печени. В ходе научного эксперимента они выяснили, что активные компоненты ягод годжи способны эффективно воздействовать на раковые клетки, пишет « Газета.ru » со ссылкой на журнал Oncology Advances.

В своём исследовании специалисты использовали метод молекулярного докинга — компьютерное моделирование взаимодействия молекул. Результаты показали, что вещества, содержащиеся в ягодах годжи, формируют прочные связи с белками, которые участвуют в развитии рака печени. Энергия связывания в большинстве случаев оказалась ниже −7,0 ккал/моль, что свидетельствует о высокой биологической активности.

Учёные подчёркивают, что терапевтический эффект достигается благодаря комплексному воздействию различных активных веществ, а не какого-то одного компонента. Именно такая многокомпонентность позволяет влиять сразу на несколько биохимических процессов в организме.

Важным преимуществом ягод годжи является их природное происхождение, что может снизить риск серьёзных побочных эффектов и сделать производство лекарственных препаратов более доступным.

Хотя предыдущие исследования уже демонстрировали способность полисахаридов годжи уничтожать раковые клетки и стимулировать восстановление печени, новое исследование значительно расширяет понимание этих процессов. Однако учёные отмечают, что для окончательного подтверждения эффективности необходимы дополнительные эксперименты как в лабораторных условиях, так и на живых организмах.

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