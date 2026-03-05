Японские эксперты объяснили секрет долголетия

Социальная изоляция и чувство одиночества напрямую угрожают здоровью пожилых людей и сокращают период активной жизни. К такому выводу пришли специалисты Токийского столичного центра исследований здорового долголетия, комментарий которых приводит РИА Новости .

Эксперты подчеркнули, что наряду с физической активностью и сбалансированным питанием важнейшим фактором долголетия остаются социальные связи. Даже нерегулярное общение и участие в жизни сообщества помогают поддерживать психологическое и физическое состояние в пожилом возрасте.

В центре отметили, что в Японии традиционно развиты формы локального взаимодействия — ассоциации соседей и другие объединения. По мнению специалистов, именно сохранение социальных контактов стало одной из причин высокой продолжительности жизни в стране.

В то же время современные технологии меняют повседневность: многие процессы переходят в онлайн, а личные встречи становятся реже. Растет и число людей, которые воспринимают общение как обременительное. В этих условиях особое значение приобретают так называемые «слабые связи» — поддержание пусть редких, но регулярных контактов.

Япония остается одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни: в среднем около 87 лет у женщин и 81 года у мужчин. При этом почти треть населения уже старше 65 лет.

