Медикам разъяснили вопрос ответственности за спасение людей

Российских медиков не могут привлечь к уголовной или административной ответственности за оказание первой помощи пострадавшим. Об этом заявил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Андрей Колодкин, комментируя опасения врачей по поводу возможных рисков.

Ранее Коммерсантъ со ссылкой на исследование «Актион Медицина» сообщил, что часть врачей избегает вмешательства в экстренных ситуациях из-за страха наказания. О возможных негативных последствиях задумывались около трети опрошенных, а 16,6% признались, что предпочли не оказывать помощь.

Колодкин подчеркнул, что законодательство не считает правонарушением причинение вреда, если действия направлены на устранение угрозы жизни человека. Приоритетом остается спасение пострадавшего, даже если в процессе допущена ошибка.

По его словам, для снижения тревожности важно знать утвержденный Минздравом перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и список необходимых мероприятий. Документ закрепляет девять типовых ситуаций и девять базовых действий, а также порядок их выполнения.

Эксперт напомнил, что первая помощь относится к системе охраны здоровья граждан. Закон обязывает оказывать ее сотрудников МВД, МЧС, военнослужащих, пожарных, а также водителей, ставших участниками ДТП. При наличии подготовки помочь пострадавшему вправе любой человек.

