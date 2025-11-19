«Язык толкает зубы»: стоматолог раскрыла связь между глотанием и кривыми зубами

Врач-стоматолог Егана Маруфиди предупредила об опасности сохранения инфантильного типа глотания, характерного для младенцев. В интервью «Газете.Ru» она отметила , что, если эта привычка сохраняется у ребенка старше трех лет, то она начинает негативно влиять на формирование речевых навыков и развитие правильного прикуса.

Процесс глотания у младенцев и взрослых принципиально отличается, отметила специалист. У малышей при глотании язык движется вперед и назад, рот часто приоткрыт, а челюсти не смыкаются полностью. Сохранение такого паттерна в более старшем возрасте приводит к стоматологическим аномалиям.

«Когда язык давит на ткани слишком сильно, зубы нередко сдвигаются вперед, напряжение губ вызывает отклонение верхних и нижних передних зубов в направлении неба и языка», — отметила Мурфиди.

Она добавила, что давление языка на ткани приводит смещению зубов вперед. Напряжение губ вызывает отклонение зубного ряда в направлении неба и языка. В результате формируются диастемы (щели между зубами), открытый или боковой прикус, суженное или так называемое «отическое» небо.

По словам врача, проблема обычно начинается при переходе на взрослый тип питания, когда в рационе ребенка отсутствует достаточное количество жесткой пищи. Для исправления ситуации необходимо как можно раньше обратиться к логопеду и стоматологу, которые помогут скорректировать паттерн глотания и предотвратят развитие стойких нарушений прикуса.

