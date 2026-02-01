Йогурт с живыми культурами назвали поддержкой, а не лечением

Йогурты, содержащие живые молочнокислые культуры, не относятся к лечебным средствам, однако могут служить дополнительной поддержкой для организма в отдельных случаях — в частности, после приема антибиотиков. Об этом « Газете.Ru » сообщила доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина.

По ее объяснению, технология производства йогурта основана на ферментации молока специальной закваской с участием живых бактерий — болгарской палочки и термофильного стрептококка. Эти микроорганизмы относятся к пробиотикам и способны положительно влиять на процессы пищеварения, участвовать в синтезе ряда витаминов, а также поддерживать баланс кишечной микробиоты и защитные функции организма.

Специалист обратила внимание, что польза таких продуктов зависит от нескольких факторов: количества активных бактерий, качества сырья и регулярности употребления. Она отметила, что не все йогурты обладают одинаковыми свойствами — часть полезных культур может погибать при нарушении температурного режима хранения и перевозки, а также под воздействием кислой среды желудка до попадания в кишечник.

По оценке эксперта, наибольший эффект возможен при ежедневном включении йогурта в рацион на протяжении нескольких месяцев. Такой режим может быть особенно актуален после антибактериальной терапии, при незначительных нарушениях пищеварения и для профилактической поддержки микрофлоры. При этом подчеркивается, что продукт не заменяет медикаментозное лечение и не может выступать единственным элементом питания.

Волокитина также рекомендовала внимательно изучать маркировку. Предпочтение, по ее словам, стоит отдавать продуктам с простым составом — на основе молока и закваски без лишних добавок — и с обязательным указанием содержания живых микроорганизмов. В целом йогурт с пробиотиками рассматривается как элемент здорового рациона, способный дополнительно поддержать пищеварительную систему и иммунный ответ организма.

