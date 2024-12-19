Юрист Адамс пояснил последствия для пациентов освобождения от ответственности врачей

Принятие поправок к ст. 238 Уголовного кодекса РФ, предполагающих освобождение врачей от ответственности за оказание медпомощи, вызывает вопросы как у пациентов, так и у самих медиков. Юрист Давид Адамс назвал изменения, которые последуют за указанными поправками. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, данное решение означает большую защищенность медперсонала в ситуации возникновения непредвиденных осложнений при лечении. Так, освобождение врачей от ответственности по указанной статье устраняет правовую неопределенность и минимизирует риски необоснованного уголовного преследования.

Юрист подчеркнул, что это вовсе не означает безнаказанность. Медики по-прежнему несут ответственность за врачебные ошибки и халатность в рамках иных статей УК РФ, вроде ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) или ст. 293 (халатность).

По его мнению, законодательство продолжает защищать права пациентов, оставляя механизмы для привлечения медработников к ответственности в случаях доказанной вины. В целом принятие поправок к ст. 238 УК РФ способствует восстановлению доверия между обществом и медработниками, а также укрепляет систему здравоохранения, тем самым создавая более стабильные условия для работы специалистов.

Ранее также юрист Алтунян рассказал, смогут ли пациенты засудить врачей в случае принятия нового законопроекта.