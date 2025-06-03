Юрист Русяев назвал ситуации, когда клиники имеют право отказать в оперативном вмешательстве

По словам юриста Ильи Русяева, клиники имеют право отказать пациентам в проведении операции, если вмешательство выходит за рамки лицензии либо противоречит медстандартам. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что медицинское учреждение также может отказать в услуге при наличии противопоказаний у пациента.

По мнению юриста, основанием для отказа могут послужить и несоответствующие итоги обследований, отсутствие необходимых заключений специалистов или нарушения со стороны пациента при подготовке к процедуре. Факт подписания необходимых бумаг со стороны клиента медицинского учреждения не аннулирует обязанность клиники соблюдать требования законодательства.

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