КС защитил право россиянина на компенсацию за лечение вне ОМС

Конституционный суд РФ (КС) направил на пересмотр дело мужчины из Приморского края, который не смог отсудить у частной больницы деньги, потраченные на ликвидацию последствий плохого лечения, выходящего за нормы ОМС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По сведениям КС, во время удаления зубы в частном лечебном учреждении заявителю сломали челюсть и уже в городской больнице ему вставили пластины из титана. За них мужчина заплатил из своего кармана, поскольку подобный вид лечения в ОМС не входит.

Позже с частной клиники по решению районного суда взыскали порядка 197 тыс. рублей, в том числе траты на медпомощь и компенсацию морального вреда. При этом вышестоящее инстанции увеличили объемы необходимой компенсации и размер штрафа, однако отказались взыскивать с организации затраты потерпевшего на лечение в бюджетном учреждении.

Суды пришли к выводу, что истец мог выбрать другие материалы, входящие в программу ОМС. В Конституционном суде отметили, что лечебное учреждение вправе предлагать пациенту как помощь по ОМС, так и платные услуги. Разница в том, что траты на лечение, выходящие за ОМС, нельзя возместить на основании Гражданского кодекса. По оценке Конституционного суда, данная мера призвана исключить действия не чистых на руку пациентов.

В результате изучения данного дела был сделан вывод о том, что платное лечение накладывает на причинителя вреда обязанность вернуть лишь необходимые траты. Таким образом, оспариваемая норма не предполагает возмещения затрат, выходящих за пределы «разумных», но и не дает основания для отказа в возврате обоснованных финансовых потерь лица, решившего поправить здоровье на платной основе и по клиническим рекомендациям ради предотвращения вероятных неблагоприятных последствий. Дело заявителя было решено пересмотреть.

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