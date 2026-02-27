К 2050 году смертность от болезней почек вырастет на 140 процентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала тревожный прогноз: к 2050 году смертность от хронической болезни почек (ХБП) может возрасти на 140%. Уже сейчас ХБП признана значимой медицинской проблемой, а в ближайшие десятилетия ситуация будет только ухудшаться.

В интервью «РГ» нефролог Евгений Шутов отметил, что в России до 20% населения страдает хронической болезнью почек. При этом государственная программа по борьбе с ней в стране отсутствует.

«Проблема действительно многофакторная, и это не просто громкие слова. Мы наблюдаем глобальную тенденцию к старению населения, а ХБП — это, по сути, модель старения. Те механизмы, которые запускаются в пожилом возрасте, у больных с хронической болезнью почек происходят уже в молодые годы», — сказал он.

Опасность ХБП заключается в ее бессимптомном течении на начальных стадиях. Большинство пациентов обращаются к врачу слишком поздно, когда уже требуется диализ — процедура искусственного очищения крови.

По словам Шутова, существует два основных метода диализа: гемодиализ и перитонеальный диализ. Гемодиализ требует регулярных визитов в клинику три раза в неделю, что сильно ограничивает качество жизни. Перитонеальный диализ можно проводить дома, даже ночью, что не только удобнее, но и помогает дольше сохранить остаточную функцию почек и увеличивает шансы на успешную трансплантацию.

Однако в России перитонеальный диализ применяется лишь в 3-4% случаев, тогда как в других странах этот показатель достигает 20-30%, отметил врач. В РФ, по его словам, импортное оборудование для такого метода смогли заменить отечественными растворами, однако широкого распространения технология пока не получила.

