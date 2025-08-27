Эксперт предупредил о смертельной опасности покупки овощей с рук
Эксперт Дорохов: домашняя консервация может содержать возбудитель ботулизма
Фото: [freepik.com]
Употребление овощей и фруктов, приобретенных в несанкционированных точках продаж, включая социальные сети и домовые чаты, может привести к хронической интоксикации и даже летальному исходу. Об этом в интервью «АиФ» сообщил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По его словам, основная опасность заключается в отсутствии информации о веществах, использованных при выращивании такой продукции. Зачастую в этом процессе применяются запрещенные или высокотоксичные пестициды, инсектициды и гербициды.
Особую угрозу, отметил Дорохов, представляют нитраты, которые при превышении допустимой концентрации превращаются в нитриты, вызывая серьезные отравления. Для детей такие продукты особенно опасны.
Кроме того, некоторые недобросовестные продавцы используют опасные удобрения, включая осадок иловых отстойников, содержащий тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы.
«Эти вещества накапливаются в организме, вызывая хронические отравления, аллергии и долгосрочные негативные последствия», — отметил эксперт.
Также, добавил он, продукты могут быть собраны в экологически неблагополучных районах, где в растениях накапливаются соли тяжелых металлов и канцерогены.
Отдельную опасность представляет домашняя консервация, особенно грибов, которая может содержать возбудитель ботулизма. Эксперт порекомендовал воздерживаться от покупки продуктов питания у случайных продавцов и особенно избегать консервированной продукции непромышленного производства.
