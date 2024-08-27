Как избавиться от темных кругов под глазами: топ простых советов от косметолога

Темные круги под глазами — проблема, с которой в современном мире из-за напряженного графика и неправильного питания сталкиваются очень многие. Борьба с «режимом панды» зачастую оказывается безуспешной. Косметолог Мария Кузенкова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как легко избавиться от потемнений кожи под глазами подручными средствами.

По словам эксперта, предотвратить появление кругов можно с помощью здорового образа жизни и полноценного сна. Однако если проблема уже появилась, с ней можно бороться с помощью продуктов, которые есть практически в каждом доме.

«Можно делать массаж льдом, который будет работать как криотерапия. Также полезны настои крапивы, полыни и других трав. Ими можно протирать лицо и места образования темных кругов», — пояснила косметолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отличными холодными патчами могут стать и простые огурцы или картофель, добавила Кузенкова.

«Огурцы стоит положить на область глаз на некоторое время, а вареный картофель используется как маска для лица. Еще один хороший вариант —сделанная своими руками маска из яичных желтков и молотого кофе», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что темные круги под глазами могут свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой и нервной системами, а также о заболеваниях почек.

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