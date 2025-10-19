Как сохранить здоровье в пожилом возрасте: советы от специалистов Химкинской клинической больницы

Специалисты Химкинской клинической больницы осветили важные аспекты поддержания здоровья и бодрости в старшем возрасте. В клубе «Активное долголетие» прошло мероприятие на тему «Профилактика респираторно-вирусных инфекций и значение иммунизации». О нем рассказали в администрации городского округа Химки.

Врачи рассказали о том, какие меры помогают избежать заболеваний и возможно ли укрепить иммунную систему. Обсуждалось, нужны ли иммуностимуляторы для профилактики простуды и какие способы действительно эффективны для укрепления защиты организма. Врач-методист Эвелина Овнанян подчеркнула, что для достижения здорового долголетия важна не только работа медицинских специалистов, но и активное участие самих людей. Она отметила доступность бесплатной диспансеризации и онкоскрининга, которые являются первыми шагами на пути к здоровью.

Врач-эпидемиолог Рафик Айвазян объяснил, как защититься от простуд и как образ жизни влияет на иммунитет. Если наследственные факторы изменить невозможно, то укрепить защиту своего организма под силу каждому. Он добавил, что в осенне-зимний период главные меры профилактики заболеваний — это поддержание естественного баланса организма и вакцинация. Иммунная система, как правило, функционирует правильно, если ей создать комфортные условия для работы.

