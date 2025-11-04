Как защититься от вирусов: советы от заведующей химкинской поликлиникой №7

Заведующая химкинской поликлиникой №7 Ирина Спирина в интервью на телеканале «360» 1 ноября рассказала, как защитить себя от вирусов этой зимой.

Она отметила, что сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекциями начинается в октябре и продолжается до апреля, достигая пика в зимние месяцы. Чаще всего в это время распространяются ОРВИ, грипп и COVID-19. Основное внимание в интервью врач сосредоточила на мерах профилактики.

Ирина Спирина выделила пять ключевых правил защиты от вирусов. Первое — вакцинация, которая является самым надежным способом защитить себя от гриппа и его осложнений. Вторым важным аспектом является соблюдение гигиенических норм, таких как регулярное мытьё рук и использование антисептиков. Третье правило — ношение масок в общественных местах и транспорте, особенно при контакте с больными. Четвертое — это ведение здорового образа жизни: сбалансированное питание, занятия спортом и правильная одежда по погоде. Пятое правило — проветривание помещений каждые два часа в течение 15 минут.

«Важно помнить, что основная причина заболеваний — это пренебрежение мерами предосторожности. Вакцинация, соблюдение гигиены и здоровый образ жизни снижают риск заболевания», — подчеркнула врач.

Она также предостерегла от самолечения, даже при незначительных симптомах. Народные методы могут быть лишь дополнением к основной терапии. Ирина Спирина напомнила, что в каждой поликлинике Химок имеются фильтр-боксы для пациентов с симптомами респираторных инфекций.

