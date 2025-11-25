Какие популярные упражнения мешают эффективному похудению

Распространенное убеждение о том, что увеличение продолжительности тренировок автоматически ведет к снижению веса, является ошибочным, поскольку далеко не все физические упражнения одинаково эффективны в борьбе с лишними килограммами, об этом « Газете.Ru » сообщила топ-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Наталья Волкова.

Первым в списке неэффективных упражнений оказались скручивания на пресс. По словам эксперта, несмотря на популярность, это упражнение требует незначительных энергозатрат, что не приводит к существенному сжиганию калорий и, соответственно, не влияет на уменьшение жировых отложений. В качестве альтернативы тренер рекомендовала высокие подъемы коленей на месте.

Второй неподходящей для похудения активностью было названо кручение обруча. Волкова отметила, что хотя этот снаряд улучшает координацию и тонизирует мышцы, его вклад в расход калорий слишком мал. Для получения видимого результата специалист предложила заменить обруч на берпи или прыжки со скакалкой при отсутствии медицинских противопоказаний.

Третьим переоцененным упражнением стали длительные статические планки. Как пояснила тренер, они действительно укрепляют мышцы кора, но не ускоряют процесс жиросжигания. Более эффективной методикой считается включение планки в динамичные тренировочные комплексы, прорабатывающие одновременно несколько мышечных групп.

Специалист подчеркнула, что стратегия точечной проработки «проблемных зон» является заблуждением, поскольку организм расходует жировые запасы равномерно. Ключевым условием успешного похудения Волкова назвала создание умеренного дефицита калорий при сохранении регулярной физической активности, направленной на высокий энергорасход.

