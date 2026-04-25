Какие три региона мира считаются самыми опасными по малярии

Малярия остается одной из самых серьезных угроз для путешественников, отправляющихся в жаркие страны. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, сейчас есть три основных региона распространения этой болезни — это Юго-Восточная Азия и Южная Америка

Врачи настоятельно советуют российским туристам: за 2-3 недели до поездки в эти места нужно обязательно проконсультироваться с доктором. Специалист назначит профилактические лекарства, которые помогут уберечься от заражения или хотя бы облегчат течение болезни.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в 2025 году в России разработали первое отечественное быстрое средство выявления малярии. Этот анализатор способен распознать все четыре вида возбудителя инфекции. Раньше приходилось пользоваться зарубежными системами или ждать лабораторных анализов несколько дней, теперь же диагностика займет считаные минуты, что критически важно — при своевременном лечении болезнь хорошо поддается терапии.

Но одной диагностикой дело не ограничивается. Для всех, кто собирается в тропические страны, действуют четкие правила безопасности. Во время пребывания в регионе необходимо пользоваться средствами от насекомых, носить закрытую одежду, обрабатывать помещения и избегать заболоченной местности — именно там живут малярийные комары.

