В России стали чаще фиксировать случаи заражения дирофиляриозом

В России участились случаи заражения дирофиляриозом, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Это паразитарное заболевание, при котором личинки червей проникают в организм человека через укусы комаров. Чаще всего паразиты развиваются на лице или глазах.

Обострение ситуации специалисты связывают с потеплением климата. Раньше случаи заражения фиксировались в основном на юге страны. Теперь они все чаще встречаются в центральных регионах. Так, например, в Дагестане из глаза пациентки извлекли паразита, который находился там полгода. А в Чебоксарах у мужчины под веком обнаружили червя длиной около 20 см.

Механизм заражения таков: комар кусает инфицированное животное (чаще всего собаку), получает личинок, а затем при следующем укусе передает их человеку. В теле человека паразит может формировать подкожные уплотнения и вызывать характерное ощущение «движения» под кожей. Дирофиляриоз не смертелен, но крайне неприятен и требует хирургического вмешательства для извлечения червя.

Для профилактики врачи рекомендуют регулярно обрабатывать домашних животных специальными препаратами, пользоваться реппелентами и установить на окна москитные сетки.

