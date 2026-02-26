Калорийные, но полезные: диетолог о норме фисташек и правилах хранения

Ежегодно 26 февраля мир отмечает Всемирный день фисташек. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью « Вечерней Москве » рассказала, почему эти орехи стоит полюбить не только за вкус, но и за пользу, а также предупредила, кому и сколько их можно съедать без вреда для талии.

По ее словам, фисташки, оказывается, настоящая витаминная бомба. В них полно мононенасыщенных жирных кислот, которые чистят сосуды и гасят воспаления, а витамин Е защищает кожу от старения. Витамины группы В, особенно В6, помогают не впадать в депрессию и сохранять память, а белка в орешках аж 20% — почти как в мясе. Отдельный реверанс — меди: она тут в большом почете, отвечает за иммунитет, упругость кожи и даже за миелиновую оболочку нервов. Магний с калием работают в тандеме: снимают напряжение, улучшают сон и давят на отеки.

Диетолог добавила, что тем не менее есть, как говорится, ложка дегтя — калорийность. В 100 граммах фисташек прячется около 560 ккал, поэтому диетолог советует не увлекаться. Идеальная порция — 30–50 граммов, то есть 15–20 штучек в день. Исключение — аллергики: им орехи под строгим запретом.

Чтобы фисташки принесли максимум пользы, Соломатина рекомендует выбирать свежие экземпляры с чистой, чуть желтоватой скорлупой и зеленым ядром, которое занимает три четверти ореха. Никакой соли, сахара и глазури — только натуральный продукт. Хранить его лучше в плотно закрытой банке в холодильнике или морозилке: очищенные пролежат три месяца, в скорлупе — до полугода. Таким образом, фисташки — отличный перекус, если знать меру и уметь выбирать.

