Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации взрослых и детей против гриппа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлиники региона уже поставлена современная и безопасная вакцина отечественного производства.

В этом году привить от гриппа планируется 4,5 миллиона жителей Подмосковья, включая миллион детей, уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«В осенний период наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний, именно поэтому важно защитить себя и близких. Для того, чтобы иммунитет успел сформироваться, важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас», — сказал глава областного Минздрава.

Направление на прививку можно получить у терапевта или педиатра в поликлинике по месту жительства, а записаться на прием к врачу можно через регпортал, по номеру 122 или через чат-бот.

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