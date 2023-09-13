Кампанию по вакцинации против гриппа продолжают реализовывать в Подмосковье

С момента старта кампания по вакцинации в Подмосковье уже более четырехсот пятидесяти тысяч жителей региона привилось от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах — вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов.

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова отметила, что на данный момент вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сейчас самое время сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Также сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье оформили страховые полисы для всех сотрудников бригад областной станции скорой медицинской помощи, которые находятся на дежурстве.