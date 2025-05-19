Кардиолог Белоусов заявил, что около 50% взрослого населения страдает от артериальной гипертензии
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По словам врача-кардиолога Михаила Белоусова, половина взрослого населения нашей страны страдает от артериальной гипертензии. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что артериальная гипертензия является хроническим заболеванием, характеризующимся повышенным давлением.
По мнению медика, при этом ровно 50% из тех людей, которые страдают от артериальной гипертензии, не знают об этом и даже не догадываются, поскольку заболевание не имеет обязательных симптомов. В связи с этим важно освещать эту тему так, чтобы человек был готов к тому, что ему необходимо позаботиться о собственном здоровье.
Он подчеркнул, что медики всегда ориентируются на верхний показатель: условно 140 на 90. Все, что эта цифра и выше, свидетельствует о необходимости обращения к врачу.
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