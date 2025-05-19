Кардиолог Белоусов заявил, что около 50% взрослого населения страдает от артериальной гипертензии

Он добавил, что артериальная гипертензия является хроническим заболеванием, характеризующимся повышенным давлением.

По мнению медика, при этом ровно 50% из тех людей, которые страдают от артериальной гипертензии, не знают об этом и даже не догадываются, поскольку заболевание не имеет обязательных симптомов. В связи с этим важно освещать эту тему так, чтобы человек был готов к тому, что ему необходимо позаботиться о собственном здоровье.

Он подчеркнул, что медики всегда ориентируются на верхний показатель: условно 140 на 90. Все, что эта цифра и выше, свидетельствует о необходимости обращения к врачу.

Ранее подмосковные врачи дали советы по профилактике гипертонии у детей.