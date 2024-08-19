Кардиолог Фомичева назвала немедикаментозные способы снижения уровня холестерина

Высокий уровень холестерина может быть опасен для здоровья, поскольку способен привести к образованию бляшек в артериях, повышающих риск инфаркта и инсульта. По словам врача-кардиолога Анастасии Фомичевой, важно следить за уровнем холестерина и поддерживать его в пределах нормы посредством правильного питания, физической активности и, при необходимости, медикаментов. Об этом сообщил Life.ru.

Она уточнила, что для уменьшения уровня липидов в крови имеется специальная гиполипидемическая терапия, то есть применение препаратов, в первую очередь статинов. Однако назначать их должен только врач с учетом уровня липидного профиля, наличия атеросклероза сосудов и оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению медика, также имеются и немедикаментозные методы снижения уровня холестерина. Это снижение веса, увеличение регулярной физической активности, сокращение потребления алкогольных напитков. В идеальных случаях также есть смысл ограничить потребление легкоусвояемых углеводов, насыщенных жиров и добавить в рацион больше растительной пищи.

Она добавила, что также положительный эффект оказывает и ежедневное потребление оливкового масла и жирной рыбы дважды в неделю, поскольку за счет содержания в них большого объема омеги-3-полиненасыщенных жирных кислот они уменьшают уровень холестерина и риск развития инфарктов и инсультов.

Ранее диетолог Нурия Дианова перечислила наиболее полезные для мозга продукты питания.