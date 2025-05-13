Кардиолог Гасанов перечислил самые опасные убивающие сердце и сосуды привычки

Инсульт является одним из наиболее опасных острых состояний, которое развивается стремительно, однако формируется постепенно, а нередко и годами. По информации ВОЗ, до 80% случаев инсульта можно было бы предотвратить. Врач-кардиолог Илкин Гасанов рассказал, какие повседневные привычки действительно представляют угрозу для сосудов и как их скорректировать. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, одной из ключевых угроз является чрезмерное потребление соли, которая задерживает жидкость в организме, что повышает артериальное давление, а гипертония является главным фактором риска инсульта. Таким образом, следует ограничивать потребление соли до пяти граммов в сутки.

Медик пояснил, что риск инсульта у курящих в два-четыре раза выше, чем у некурящих, прежде всего если они страдают от гипертонии или повышенного уровня холестерина. Также злоупотребление алкогольными напитками в больших дозах повышает давление, может вызывать аритмии и нарушать уровень глюкозы и холестерина. В первую очередь опасным является резкое повышение давления после употребления алкоголя, которое может стать причиной геморрагического инсульта.

По его мнению, малоподвижный образ жизни провоцирует ожирение, метаболические нарушения и сокращение эластичности сосудов. Неправильное питание способствует накоплению «плохого» холестерина, атеросклерозу и ожирению, что напрямую связано с нарушением кровоснабжения мозга. Важно соблюдать сбалансированную диету с достаточным объемом клетчатки, овощей, фруктов, цельных злаков, белка и полезных жиров. Помимо этого, хронический стресс и дефицит сна увеличивают нагрузку на сосуды.

Ранее был назван продукт, способный защитить от инфаркта и инсульта.