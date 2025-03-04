Назван продукт, способный защитить от инфаркта и инсульта

Нут, или турецкий горох, очень полезен для здоровья, заявила в интервью РИА Новости гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По словам врача, регулярное употребление этого продукта способствует улучшению работы сердца и профилактике инфарктов и инсультов.

В состав нута входят витамины и минералы, снижающие уровень «плохого» холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца.

Для профилактики инсульта и инфаркта в неделю нужно съедать несколько чашек турецкого гороха, отметила Сухорукова.

Благодаря тому, что в состав нута входит железо, употребление этого продукта восстанавливает уровень гемоглобина.

Входящая в состав нута аминокислота лизин улучшает работу иммунной системы.

Антиоксиданты и витамины в составе нута регулируют клеточную деятельность, что улучшает состояние кожи.

Еще нут является афродизиаком — его можно использовать вместо лекарств для повышения потенции, если употреблять его регулярно в виде настоя сырых бобов.

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