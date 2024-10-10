Кардиолог Гаврилюк перечислила симптомы смертельно опасного состояния

Первые признаки недомогания напоминали обычную простуду. О том, какие изменения в самочувствии должны насторожить, в интервью kp.ru рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

Синдром Такоцубо — это острая сердечная патология, связанная со спазмом сосудов. При этом сосудистых проблем у пациента нет. Просвет кровеносных сосудов сужается из-за выделения большого количества адреналина в кровь, пояснила специалист.

Симптомы синдрома Такоцубо напоминают симптомы инфаркта миокарда или сердечный приступ, однако его последствия смертельно опасны для человека, поэтому важно вовремя их распознать и оказать медицинскую помощь.

Главные симптомы синдрома Такоцубо — боль в области груди и одышка. Боль из области сердца может передаваться на руки, горло и даже желудок. Бывают случаи, когда первым признаком синдрома Такоцубо является резкое снижение артериального давления или обморок, заключила собеседница издания.

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