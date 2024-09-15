Врач Чистик посоветовала бороться с осенней апатией орехами и фруктами

Врач Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик в беседе с RT рассказала, как помочь себе осенью. Она посоветовала ряд продуктов для иммунитета и психологического здоровья.

На человека влияет длительность светового дня, а также холод, который ударяет по здоровью и снижает иммунитет. Врач отметила, что организм осенью адаптируется к новым температурам и это повышает вирусную нагрузку. Кроме того, мрачная атмосфера отражается на психоэмоциональном фоне. По этой причине нужно выбираться на прогулку днем как можно чаще, получать витамин D. Последний также можно подбирать с врачом, принимая как добавку.

Важно изменить рацион под осень, насытить разнообразными продуктами, которые повышают настроение.

«В рационе должны быть белки, сложные углеводы и полезные жиры. Также стоит обратить внимание на сезонные овощи и фрукты, так как они являются ценным источником витаминов. Не надо забывать о кисломолочных продуктах, так как они полезны для работы кишечника, микрофлора которого тоже играет важную роль в работе иммунитета. Надо стараться есть больше орехов (миндаль, лесные орехи), авокадо, овощей (помидоры, перец, брокколи), цитрусы и мед (но только если нет аллергии)», — порекомендовала специалист.

По словам Чистик, сбалансированное питание может помочь при плохом настроении, апатии и других неприятных психоэмоциональных проблемах. Однако она предупредила, что при более серьезных обострениях нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

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