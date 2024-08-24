Кардиолог Горохова пояснила, почему прыжки и тяжелая атлетика противопоказаны при гипертонии

По словам врача-кардиолога Татьяны Гороховой, спорт в целом и показан гипертоникам для спада артериального давления, однако вовсе не все виды физической активности будут для сердечников полезными, более того, выполнение ряда упражнений и вовсе противопоказано больным. Об этом сообщил Life.ru.

Она добавила, что здоровый сон, правильное питание, отказ от вредных привычек и поддержание нормального веса отлично дополнят умеренные аэробные и силовые нагрузки, а вот ходьба, спортивные игры, гимнастика, плавание, катание на лыжах и гребля улучшат состояние при гипертонии.

По мнению медика, идеально подходит аквааэробика, потому как она расслабляет мышцы и дарит хорошее настроение.

Она подчеркнула, что тем, кто страдает повышенным артериальным давлением, не следует выполнять прыжки, заниматься интенсивным бегом или поднимать тяжести, выполнять упражнения, связанные с резкими движениями, наклонами и вращениями головой или долгими задержками дыхания.

Ранее кардиолог Елена Федотова предостерегла сердечников от употребления зеленых овощей в жару.