Кардиолог Федотова предостерегла сердечников от употребления зеленых овощей в жару

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя употреблять в жару зеленые фрукты, овощи и зелень. Эти и другие рекомендации в беседе с «ТУЛАСМИ» назвала специалист и.о. заведующей кардиологическим отделением Тульской областной клинической больницы Елена Федотова.

Изнуряющую жару с трудом переносят все. Но особенно тяжело в этом случае людям с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмией и некоторыми другими хроническими заболеваниями. Большинство из них связаны именно с сердечно-сосудистой системой и давлением.

По словам специалиста Федотовой, уличные прогулки в жару лучше не совершать совсем. По возможности следует оставаться дома в самый пик активности солнца, соблюдать питьевой режим и стандартные правила здоровой жизни.

«Пациенты ввиду электролитных потерь могут быть склонны к нарушениям ритма, которые в дальнейшем могут привести к фатальным событиям, например, к инсульту. <...> Лето – это сезон овощей, фруктов, а сердечникам, которые принимают некоторые лекарства, нельзя употреблять зеленые фрукты и овощи, зелень. На это тоже нужно обратить внимание, потому что если пациент переест «запрещенку», то у него могут снизиться показатели крови, которые отвечают за разжижение крови. И тогда риски тромбозов возрастают в разы», — отметила врач.

Зеленые плоды и зелень нежелательно употреблять сердечникам с лекарствами в целом, а не только в жару. Однако летом риски нежелательных последствий повышаются из-за серьезной нагрузки на мышечный орган и кровеносную систему. Дело в том, что именно зеленые овощи и фрукты, а также трава, богаты витамином К. Он повышает свертываемость крови, что не сочетается со многими препаратами при лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Даже при соблюдении этого правила люди с заболеваниями всегда должны иметь при себе назначенные препараты. Никогда не знаешь, где тебя застанет «тепловая» гипотония или гипертонический криз. Также высока вероятность аритмогенных эффектов и летального исхода, если постоянно экспериментировать с температурой. Речь про переход из жаркой улицы под холодный душ или ледяное питье. Такие контрасты могут серьезно ударить по самочувствию.

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