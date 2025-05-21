Кардиолог Кондрахин назвал причины ранней смерти бодибилдеров

Бодибилдер Никита Ткачук скончался в 34 года. Причинами его смерти стали отказ почек, отек легких и остановка сердца. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, могут ли большие физические нагрузки стать причиной смерти в молодом возрасте. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, чрезмерные физические нагрузки «не запрограммированы» в человеческом организме, люди «рассчитаны» на нормальные нагрузки, при этом усредненная норма для каждого индивидуальна. В целом любой человек иногда может превышать свой лимит по нагрузкам, однако ставить это «на поток» — на постоянную жизнь с тяжестью и преодолением — нельзя.

Медик добавил, что смерть в молодом возрасте характерна не только для бодибилдеров, а также и для прочих спортсменов, также испытывающих колоссальную нагрузку, поскольку рано или поздно они сталкиваются с изменениями в своем организме — вплоть до инвалидности.

По его мнению, человек рождается с определенной конституцией тела, она зависит от генетики. Однако, когда худой человек начинает заниматься своей физической формой и наращивает нагрузку, то увеличивается и мышечная масса. Тем не менее ряд бодибилдеров начинают колоть себе стероиды, чтобы быстрее набрать мышечную массу, в итоге получается игра в русскую рулетку.

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