Кардиолог Кондрахин назвал продукты, способствующие разжижению и сгущению крови

Сгущение крови в сосудах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Тем не менее грамотный рацион дает возможность этого избежать. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, какие продукты способствуют разжижению и сгущению крови. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в организме человека в норме уже имеются свертывающие и антисвертывающие системы, находящиеся в балансе, поэтому у человека не должно быть страха резкого сгущения крови. Но существуют крайне патологические состояния, в которых кровь становится густой. В таком случае необходимо дополнить свой рацион разжижающими продуктами.

Медик добавил, что кровь разжижает салициловая кислота, в связи с чем следует употреблять в пищу малину, говяжью печень, чеснок. Также следует соблюдать водный баланс, поскольку при нехватке жидкости в организме кровь также густеет. Однако в целом изменение рациона питания не приведет к глобальным изменениям состава крови, однако может незначительно улучшить ее текучесть. При этом в домашних условиях оказать сильное влияние на текучесть крови достаточно сложно, но возможно.

По его мнению, сгущают кровь в свою очередь соленое, сладкое и мясо.

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